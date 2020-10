Grossesse : Un rendez-vous préconceptuel est conseillé

En quoi consiste ce rendez-vous

Le médecin va commencer par vous demander depuis combien de temps votre couple est ensemble. Pour les couples plus récents, le médecin proposera de faire les dépistages pour les maladies sexuellement transmissibles car elles peuvent donner des complications pendant la grossesse et après celle-ci. De plus, pendant la grossesse, l’immunité est plus basse. Les maladies sexuellement transmissibles se développent donc plus facilement, comme le cancer du col de l’utérus ou la chlamydia.

Ce rendez-vous est aussi l’occasion de parler de la consommation d’alcool et du tabac. L’alcool a des conséquences sur la grossesse et même avant celle-ci. En préconceptuel, il est conseillé d’arrêter sa consommation, tant l’homme que la femme, deux mois avant d’essayer d’avoir un enfant.

Le docteur va également prendre le poids de la future femme enceinte. Si vous êtes en surpoids, la grossesse risque d’être un peu plus compliquée. Elle sera donc plus surveillée. Il va également prendre la tension.

Votre âge a aussi de l’importance car plus vous êtes âgée, plus le risque de grossesse gémellaire, c’est-à-dire de jumeaux est élevé. C’est une grossesse un peu plus à risque. Cela concerne aujourd’hui une grossesse sur 85.

Une prise de sang sera faite pour vérifier votre statut vaccinal, notamment pour la coqueluche, la rubéole, la rougeole, la varicelle et pour voir si vous avez fait la toxoplasmose et le cytomégalovirus.

Pour terminer, votre médecin vous prescrira certainement de l’acide folique, équivalent à de la vitamine B9. Celui-ci va diminuer le risque de maladie neurologique s’il est pris en prévention et jusqu’à deux mois de grossesse.

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité.