Grossesse et sexualité : les 5 questions les plus fréquentes

La sexualité durant la grossesse est un sujet avec énormément de fausses croyances. On fait le tri des grandes idées reçues sur le sujet avec Alexandra Hubin, sexologue référente de l'émission "La Grande Forme", en répondant aux questions qu’on le plus souvent posées.

Notre sexologue, Alexandra Hubin, est souvent interpellée au sujet de la sexualité pendant la grossesse. C'est donc tout naturellement qu'elle a décidé d'évoquer ce thème en répondant à 5 questions-clés.

La libido

Est-ce que les femmes n’ont plus de libido durant leur grossesse ?

C'est très variable d'une femme à l'autre et d'une grossesse à l'autre. On peut vivre une grossesse complètement en phase avec sa sexualité, où la libido est débordante mais l'inverse peut aussi arriver mais il ne faut pas trop s'en inquiéter. Par contre, notre sexologue conseille vivement de garder avec une certaine intimité ; il n'est pas obligatoire d'avoir une relation sexuelle mais il est important de rester tactiles, de se faire des câlins, d'avoir des gestes tendres l'un envers l'autre afin de garder les liens soudés et d'évacuer les tensions.

Les femmes peuvent vivre un désir sexuel très fluctuant durant leur grossesse. On remarque un pic de la sexualité durant le 3e et le 6e mois car c'est à ce moment-là qu'on a le moins de désagréments. Alors que durant les 2 derniers mois, on se sent pas forcément aptes à avoir une relation sexuelle.

Et les hommes ?

Au fur et à mesure que le ventre s’arrondit, certains hommes éprouvent des difficultés à érotiser leur partenaire. Ce n'est pas qu'ils la trouvent moins attirante, moins belle ou moins désirable mais le côté douceur et maternité prend de la place par rapport au côté plus érotique. L'inverse est cependant vrai aussi ; ils peuvent avoir une libido plus forte.

Les mythes

Est-ce que le pénis peut toucher le bébé ?

Non, c’est un mythe ! Par contre, c’est une inquiétude bien réelle qui touche beaucoup de couples. Même si le pénis de monsieur est très grand, il est impossible qu'il puisse atteindre votre bébé en ayant un rapport sexuel. Le liquide amniotique le protège, le col de l'utérus également et c'est juste impossible insiste notre sexologue.

Est-ce que les orgasmes sont mauvais pour le bébé ?

Quand on a un orgasme, on a des contractions et on pourrait penser que ça pourrait déclencher un accouchement. Pour expliquer ce qui se passe, les spécialistes décrivent que lors de l’orgasme, le bébé ressentirait des sensations comme s'il était dans un jacuzzi donc c'est plutôt très agréable pour le bébé, il ne faut pas s'en inquiéter...