Gérer son temps en remplaçant le mot « faire » par « vivre »

A la rentrée, c’est le moment idéal pour faire un topo sur notre gestion de temps . Après le calme de l’été, on voit tout d’un coup une montagne de tâches nous tomber sous les yeux et le stress monte à voir l’agenda se surcharger. D’ailleurs, pas de panique, c’est normal de stresser et c’est même positif , cela donne de l’énergie.

Le stress, c’est l’impression d’avoir un fantôme qui nous court dans le dos.

En période de stress, on a tendance à courir toujours plus vite pour semer notre fantôme. Plutôt que de courir, il vaut mieux s’arrêter. Anne-Sophie Kersten nous propose d’en profiter pour prendre une grande feuille de papier et de lister l’ensemble des tâches, de les ranger, les catégoriser et ensuite les hiérarchiser pour y voir plus clair. Cette technique va vous soulager car vous n’aurez plus l’impression de ne pas avoir le contrôle.

Dernier petit conseil, si la liste est trop longue, ne vous précipitez pas, ni n’exercez pas le "multi-tasking", vous risquez davantage de faire une bourde et alors cela va prendre deux fois plus de temps, de faire tout à moitié et là c’est votre sentiment de satisfaction qui en prendre un coup. Le mieux, c’est de couper dans la liste et de vous laisser vivre.

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

Une question à nos experts, c’est par ici que cela se passe !

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité