Gastro-entérite : comment soigner la grippe intestinale ?

L’automne vient d’arriver, et avec lui, l’épidémie de gastro-entérite. La " gastro" est une infection du système digestif. Elle cause des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et des diarrhées. Et bien que dans la majorité des cas elle soit de courte durée, elle peut être très invalidante. Le point avec le Docteur Charlotte , médecin généraliste, et référente dans l’émission "La Grande Forme."

La gastro-entérite peut être un enfer pour celui qui la vit. La gastro-entérite est une inflammation de la muqueuse digestive, qui se trouve au niveau de l’estomac et des intestins. Dans 80% des cas, lorsqu’elle est saisonnière, il s’agit de gastro-entérite "virale." Les virus qui caractérisent la maladie perturbent la muqueuse digestive, entraînent une inflammation et abîment l’estomac. En général, ce sont des "adénovirus" ou des "rotavirus." Ils n’aiment pas la chaleur. Ils préfèrent les températures modérées, en dessous des 20 degrés, avec une augmentation d’humidité. Les symptômes de cette maladie sont nombreux et peuvent être très handicapants. Mais quels sont-ils ?

La Grande Forme - Vous souffrez d'une gastro ? Quelques conseils pour aller mieux ! - 30/09/2021

Les symptômes d’une gastro-entérite persistent en moyenne de 3 à 5 jours. S’ils durent moins de 3 jours, on pense plutôt à une indigestion alimentaire. Mais comment s’en débarrasser ?

S’hydrater

La première chose à faire est de se réhydrater le plus vite possible. Chaque fois que vous avez une selle liquide, il faut compenser. Comptez 10 ml de liquide par kilo. Par exemple : si vous faites 70 kilos, essayez de boire environ 700 ml d’eau pour compenser. Vous pouvez également prendre du bouillon ou de la tisane. Attention, ne buvez pas trop d’un coup ! Faites-le de manière progressive, sans vous forcer.

Il faut faire très attention aux enfants de moins de 6 ans et aux personnes âgées. Vous pouvez également faire une solution d’hydratation maison : prenez 8 cuillères à café de sucre et une demi-cuillère à café de sel, dilués dans un litre d’eau. Le Coca par contre est une mauvaise idée. Non seulement, le gaz carbonique va vous donner encore plus envie de vomir. Mais en plus, la caféine peut entraîner de plus fortes diarrhées. Le Coca est un faux ami.

Se reposer

Faire une diète

La plupart du temps, il faut suivre son instinct et manger ce dont vous avez envie sur le moment. Evitez les choses trop grasses et les fritures. Les intestins ont besoin d’être au repos, il vaut donc mieux privilégier les aliments avec moins de fibres : le pain blanc, le riz blanc, les céréales blanches, par exemple. Essayez par ailleurs de prendre des plus petits repas, plus souvent. Il ne faut pas se forcer. Si vous ne mangez pas pendant 24h, ce n’est pas grave.

