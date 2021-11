Garder une bonne santé mentale au travail : mode d’emploi avec Adrien Devyver

La crise du Covid-19 a bouleversé nos vies et génère beaucoup d’incertitudes, notamment au travail. Va-t-on continuer à travailler en présentiel ou pas ? Vais-je être licencié à cause du secteur qui est à l’arrêt ? Et plus cette situation dure, plus cela affecte négativement le bien-être mental. C’est pourquoi les services publics fédéraux Sécurité Sociale et Emploi viennent de lancer une vaste campagne d’information et de sensibilisation, dont Adrien Devyver est ambassadeur. Le point avec le Dr Caroline, psychiatre et médecin référente dans l’émission "La Grande Forme."

Pour se sentir bien dans sa peau, avoir une bonne santé mentale est essentiel. Or, au boulot parfois c’est mission impossible. En Belgique le nombre de burn-out et de dépressions chez les employés a augmenté de 39% entre 2016 et 2020. Chez les indépendants, il a augmenté de pas moins de 51%. C’est pourquoi les services publics fédéraux Sécurité Sociale et Emploi viennent de lancer une vaste campagne d’information et de sensibilisation pour le bien-être mental au travail. Voici donc l’analyse du Dr Caroline, psychiatre et médecin référente dans l’émission "La Grande Forme."

La campagne vise à sensibiliser les salariés, les employeurs et les indépendants au bien-être mental au travail. "C’est un projet hyper important et dont les enjeux sont multiples" explique le Dr Caroline. Elle s’adresse à tout le monde : autant aux personnes qui connaissent actuellement des difficultés, mais également aux personnes qui vont bien. Il s’agit donc d’en faire un outil aussi préventif que curatif. La campagne incite, via son site web à prendre des rendez-vous bien-être avec soi-même.

Exemple pour les travailleurs : je fais une vraie pause à midi, je prends du temps pour me détendre et/ou je demande de l’aide à un.e collègue quand je suis débordé.

Conseils pour les managers : je discute régulièrement avec mes collègues pour leur demander comment ils vont, je leur offre des possibilités de formation suffisantes, je prends le temps de fêter les réussites avec eux.

Des experts scientifiques ont également mis au point un outil sur le même site internet qui, à partir d’un questionnaire, donne aux utilisateurs une bonne idée de leur résilience mentale actuelle et permet de détecter à temps tout signal d’alarme. Quel que soit le résultat, chacun reçoit des conseils utiles pour prendre soin de soi.