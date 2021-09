Fruits et légumes : en existe-t-il de meilleurs que d'autres ?

Les fruits et les légumes contribuent à une alimentation saine et comblent de nombreux besoins nutritifs. Mais en existe-t-il de meilleurs que d'autres ? Sont-ils tous de même qualité ? On fait le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne dans "La Grande Forme".

Les fruits et légumes sont très importants au quotidien pour une vie saine et pour répondre à nos besoins nutritifs. Mais sont-ils tous de même qualité ?

Selon Véronique Liesse, la réponse est à la fois oui et non :

Non, car un des premiers critères de qualité des fruits et légumes, c’est la variété. Ce qui veut dire que s’il existait un classement, manger le meilleur légume du monde tous les jours, ne serait pas équilibré

Oui, car il faut reconnaître que certains sont nutritionnellement supérieurs aux autres

Aucun aliment ne peut être parfait. Donc il ne peut pas tout apporter. Il a été montré que manger de façon très variée augmente les chances de couvrir les recommandations nutritionnelles.

Concrètement, ça veut dire que si vous alternez la semaine entre haricots verts, salade, carottes et tomates, vous serez beaucoup moins bien couvert nutritionnellement que si vous mangez 20 fruits et légumes différents. Tout simplement parce qu’au-delà des vitamines et des minéraux que l’on connait, il existe 10 000 polyphénols différents dans les végétaux. Donc plus vous variez, plus vous augmentez votre chance de les avoir dans votre assiette.