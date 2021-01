Film alimentaire et papier aluminium : trois alternatives saines et écologiques !

Voilà une super alternative écologique au film plastique et au papier aluminium ! Fabriqué à partir de tissu de récupération et imperméabilisé avec de la cire d’abeille, le film alimentaire réutilisable permet d’emballer, conserver et transporter vos aliments sans danger. On peut le trouver en commerce (en vente dans tous les magasins bio) ou le réaliser soi-même en achetant de la cire d’abeille . Une alternative à la cire de soja existe également !"

La pochette à lunch