Fêtes de fin d'année : 5 conseils pour des fêtes de Noël plus écologiques !

Noël approche à grands pas... Et qui dit Noël dit préparatifs et cadeaux ! Mais ces derniers peuvent non seulement nous coûter cher et générer un certain gaspillage et pas mal de déchets... Comment faire pour être le plus écologique possible durant ces fêtes de fin d'année ? Les conseils de Virginie Hess, Raconteuse de nature dans "La Grande Forme".

Ça y est, Noël approche à grands pas ! Dans la course aux préparatifs, on oublie parfois que les fêtes de fin d’année peuvent engendrer une facture environnementale et sanitaire assez lourde. Entre la surconsommation de cadeaux, les repas gargantuesques qui génèrent souvent beaucoup de gaspillage et de déchets, ou la décoration chaque année renouvelée ou très énergivore, on peut dire que la planète n’est pas à la fête quand Noël arrive ! Mais rassurez-vous, loin de moi l’envie de jouer les rabat-joie ! Virginie Hess vous propose plutôt de réfléchir à quelques gestes faciles à mettre en place et qui vous permettront de passer de jolies fêtes en respectant davantage votre santé et Mère Nature.

Miser sur une déco naturelle et écologique

L’achat de nouveaux objets implique souvent une hausse de la consommation de plastique et d’autres matériaux non recyclables. Une solution peut être de privilégier les décorations " à faire soi-même. Pourquoi ne pas utiliser tout ce que la nature nous offre pour décorer notre intérieur et nos tables de fêtes ? Vous pouvez par exemple réaliser un magnifique pot-pourri d’hiver 100% naturel en récoltant des feuilles mortes de différentes couleurs, des pommes de pin, des branches de sapin, des coquilles de noisettes, des noix, des baies d’arbustes sauvages (églantier, viorne, fusain, etc.). J’y ajoute également des rondelles d’orange et/de citron que je fais sécher une semaine au sec avant le jour J. Ces éléments peuvent également être simplement agencés sur la table. Résultat garanti !

Autre élément indispensable : les guirlandes lumineuses. Il est possible de réduire leur consommation d’électricité en privilégiant les guirlandes à ampoule basse consommation ou LED. C’est bon pour la qualité de notre air et pour le portefeuille.