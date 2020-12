Faut-il encore enlever les amygdales ?

Pour ou contre l’ablation des amygdales

Il faut tout faire pour éviter l’ablation des amygdales. Dans le passé, c’était une mode de retirer les amygdales. Grâce à la science et aux études sur le domaine immunitaire, on s’est rendu compte que ce sont des organes essentiels pour nous protéger des agressions virales et bactériennes. Les retirer est le dernier recours si on a exclu toute autre possibilité de traitement.

Il faut savoir qu’enlever les amygdales est un geste irréversible.

Les amygdales peuvent aussi être la cause de mauvaise haleine.

