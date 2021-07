Fatigué, au bout du rouleau ? En voici les raisons !

La fatigue est une sensation physique désagréable, surtout quand on essaye d'y remédier et que malgré le fait de s'être reposé, on se sent toujours aussi affaibli voire épuisé. Une réelle maladie d'après Laurent Moor, coach mental et comportemental et consultant fatigue au CHU de Liège en gastro-entérologie et à Erasme en hématologie, qui a créé un parcours de gestion mentale.

Tout le monde est concerné par la fatigue un jour ou l'autre et elle devient de plus en plus intense au fil du temps... Mais qu'est-ce qui fait qu'on est fatigué ?

Eléments d'explication avec notre expert Laurent Moor : "La fatigue est une sensation d'épuisement que ni la sieste ni le repos ne viennent apaiser. Vous vous endormez fatigué et vous vous réveillez tout aussi fatigué. Ce qui caractérise la fatigue, c'est que c'est une maladie très intime, très subjective et personnelle. Chacun la vit en fonction de ses ressources et de son vécu. C'est également une maladie qui n'a pas de visage donc qui n'est pas reconnue socialement ce qui accentue le phénomène de non reconnaissance et de prise en charge."

Afin d'être certain qu'il s'agisse bien de la fatigue en tant que telle, notre expert rappelle cependant que lorsqu'on est fatigué, il est important de passer par différents spécialistes pour être sûr d'exclure les causes médicales avant de travailler sur la fatigue en elle-même.

Les symptômes de la fatigue