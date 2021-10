Faites-vous partie des 8 personnes sur 10 à avoir une déviation de la cloison nasale ?

8 personnes sur 10 auraient un problème de déviation de la cloison nasale. Elle n’est jamais vraiment rectiligne. La cloison nasale présente toujours une certaine déviation, plus ou moins importante. Mais à partir de quand considère-t-on qu’elle est problématique ? Et quand faut-il penser à consulter ? Réponses avec le Dr Nawara, ORL, dans "La Grande Forme."

Le nez est un système très complexe. Il sert avant tout, à réchauffer, filtrer et humidifier l’air que nous respirons. Le nez fonctionne comme une pompe à chaleur : lorsque l’air s’engouffre dans les deux narines, il va créer un tourbillon, des frictions, une résistance. Ce phénomène va obliger l’air à entrer en contact avec les muqueuses qui sont dans le nez. Muqueuses qui sont elles-mêmes en contact avec notre circulation sanguine, où règne une température aux alentours des 36 degrés . Si par exemple, vous vous levez le matin en respirant de l’air à 14 degrés, l’échange de chaleur entre les 14 degrés du matin et les 36 de votre corps va permettre à l’air qui circule dans notre nez de se chauffer pour pouvoir atteindre les poumons à la bonne température.

La cloison nasale quant à elle, est la paroi anatomique ayant pour vocation de compartimenter le nez en deux espaces qui ne communiquent pas entre eux : la narine gauche et la narine droite. A la différence de ce qu’il se passe dans le secteur de l’architecture ou du bâtiment, avoir une certaine déviation n’est pas si mal. Mais attention, il ne faut pas qu’elle soit trop importante. Auquel cas, l’une des deux narines serait trop étroite pour faire passer l’air correctement. Il peut exister plusieurs causes à la déviation de la cloison nasale :

À partir du moment où le patient ressent spontanément une difficulté respiratoire et si l’endoscopie confirme une déviation importante, on propose une mise au point par une imagerie. L’imagerie est faite pour s’assurer que le patient n’est pas en train de développer une sinusite chronique. La sinusite chronique peut entraîner une respiration compliquée et abouti parfois à d’autres symptômes, comme des maux de tête.

"Dans le cas ou la déviation nasale est importante, on va privilégier, dans un premier temps, la microchirurgie" explique le Dr Nawara. C’est une chirurgie qui permet de ne pas toucher à la structure fondatrice des os du nez : "On va profiter des structures cartilagineuses souples du septum pour utiliser la mémoire de forme du cartilage. Si on modifie quelque peu la tension au niveau de ce cartilage, on peut récupérer la déviation en faisant un geste très léger" explique le Dr Nawara. Mais malheureusement, cette opération ne peut pas se faire sur tous les patients. Les personnes qui ont une déviation sur la partie osseuse de la cloison doivent recourir à une ostéotomie. Dans ce cas, l’opération est plus lourde et nécessite une anesthésie générale, déconseillée aux personnes qui souffrent de problèmes cardiovasculaires ou des troubles de la coagulation.