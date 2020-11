Evitons les récipients en plastique !

Pour les plus motivés, il est aussi possible de fabriquer ses emballages réutilisables en cire d’abeille.

Comme boîte à tartines, privilégiez l’inox car c’est la matière la plus légère. Pour conserver les restes du repas, Virginie Hess propose les récipients en verre qui se mettent facilement au four et au frigo. Et pour transporter vos boissons, rien de tel que la gourde. Vérifiez bien que le bouchon de celle-ci, s’il est en plastique, ne contient ni phtalate ni bisphénol A.

Le bambou : Pas la bonne solution

Souvent présenté comme une alternative écologique au plastique, le bambou présente en effet de nombreux avantages. Par exemple, il peut fixer jusqu’à 30% de plus de CO² que les arbres et libère donc 30% de plus d’oxygène qu’eux. Particulièrement résistant, le bambou se distingue par sa croissance rapide et n’a nul besoin d’engrais et d’autres produits phytosanitaires pour se développer.

Revers de la médaille, la production massive de ce végétal entraîne la déforestation d’autres espèces pour arriver à de gigantesques plantations, particulièrement en Asie. Car, c’est aussi un inconvénient, la plus grande partie du bambou vient de Chine, d’Inde, du Vietnam et d’Amérique latine. Ce n’est pas la porte à côté.

