Étiquettes alimentaires : nos trucs et astuces pour mieux les comprendre !

Lorsqu'on fait nos courses, il n'est pas facile de s’en sortir dans la lecture des étiquettes, on a l’impression que tout est fait pour nous embrouiller. Bonne nouvelle : Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme", nous aide à y voir plus clair.

D'emblée, notre chroniqueuse confirme que ce n’est pas simple de décrypter les étiquettes alimentaires. Mais en réalité, plus c’est compliqué, plus il faut se méfier. Ces dernières années, la législation a pas mal évolué et plutôt dans le bon sens, mais ça reste compliqué.

À quoi faut-il prêter attention ?

Si vous êtes allergique ou intolérant à un aliment ou à un nutriment, mieux vaut bien sûr vérifier ça en priorité. La loi prévoit une obligation de mention des principaux allergènes alimentaires. Un aliment qui contient gluten, arachide, œuf, poisson, soja, lait ; obligation de le mentionner.

Autre chose importante, c’est bien sûr la liste des ingrédients : et Véronique Liesse nous rassure (ou pas), même pour quelqu'un dont c'est le métier, ce n’est pas toujours facile ! Une notion importante à avoir, c’est que la loi impose de les classer par ordre décroissant. Donc l’ingrédient majeur en premier. Imaginez que vous deviez choisir une pâte à tartiner, vous en avez une qui commence par sucre, l’autre par noisettes, et bien c’est évidemment très facile de comprendre que l’on va prendre celle qui commence par les noisettes.

Une deuxième chose à regarder, c’est le nombre d’ingrédients. Plus il y en a, plus l’aliment est transformé, ce qui n’est bien sûr pas un avantage. Enfin, on va regarder quels ingrédients et bien sûr, ce qui commence par un E est "souvent" plus problématique que le nom d’un ingrédient connu.

Vous avez bien sûr des E qui ne posent aucun problème et des ingrédients qui, eux, peuvent en poser. Mais là, pour faire la différence, il faut bien sûr déjà plus s’intéresser à la nutrition. Pour repérer les E qui posent problème, il existe des applications assez sympas, notamment "numéro E". Il suffit d’indiquer le numéro et l’application vous dit si c’est dangereux, à quel degré et pourquoi.