Est-ce que mon jardin peut accueillir un potager ?

La grande forme - Sol du potager - Extrait de La grande forme - Mardi - 09/03/2021

On peut consulter la Carte de l’état du sol , disponible gratuitement sur le site de Bruxelles Environnement pour les Bruxellois. Cet outil permet de savoir si votre terrain est potentiellement pollué et si oui, de quelle manière. Un outil similaire existe en Wallonie, à la Banque de données de l’état des sols wallons.

Orienté solution

Si vous suspectez une pollution du sol, il possible de faire analyser un échantillon par un laboratoire agréé. Certains d’entre eux sont spécialisés dans l’analyse des sols des jardins. Leurs coordonnées sont reprises sur les sites web de " Sols et déchets en Wallonie " et de " Bruxelles Environnement ". Comptez environ 60 euros pour l’analyse d’un échantillon de sol sur les métaux lourds, HAP et huile minérale et un délai entre 2 et 4 semaines avant de recevoir les résultats.

Une fois, les résultats reçus, trois cas de figure peuvent se présenter :

Votre sol n’est pas pollué : vous pouvez démarrer votre potager sans inquiétude.

Votre sol est légèrement pollué . Vous pouvez cultiver sans crainte moyennant le respect de certaines recommandations comme le fait d’ajouter régulièrement à votre sol de la matière organique (fumier et . Vous pouvez cultiver sans crainte moyennant le respect de certaines recommandations comme le fait d’ajouter régulièrement à votre sol de la matière organique (fumier et compost ) et de la terre propre pour favoriser la dégradation de certains polluants. Il est également recommandé de peler les légumes-racines avant de les manger ou de les cuisiner.

Votre sol est pollué et cela peut représenter des risques : éviter de cultiver en pleine terre.

Attention, en Wallonie comme à Bruxelles, il est impératif d’informer le propriétaire du terrain sur lequel vous effectuez une analyse de sol car, en cas de pollution avérée, celui-ci se verra obliger de respecter des obligations légales comme l’assainissement du site.

