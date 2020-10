Est-ce possible de jouir sans les mains ?

Alexandra Hubin nous donne ses conseils pour développer un orgasme autrement que par le toucher :

Penser au cadre la pièce, et notamment à la chaleur de celle-ci. Il faut savoir que quand on a froid, on atténue la perception de nos sensations corporelles. Un cadre de qualité facilite le lâcher prise.

Favoriser sa concentration, c’est-à-dire se focaliser sur ses sensations. La recherche en sexologie a pu notamment démontrer qu’une respiration lente et profonde facilite la perception de nos sensations. Le petit plus d’Alexandra : une apnée juste avant l’orgasme. On le fait normalement naturellement.