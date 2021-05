Éructation : que faire quand vos renvois sont trop fréquents ?

Dans le jargon médical, on parle d'éructation, dans la vie de tous les jours, on vulgarise et on appelle ça des "rots" ou encore des "renvois". Il s'agit d'expulser du gaz provenant de l'estomac par le tube digestif. On en parle dans la consultation du Dr Charlotte, médecin référent de l'émission "La Grande Forme".

L'éructation correspond à une remontée de gaz venant de l'estomac de manière involontaire, un réflexe tout à fait normal, sans danger, qui a lieu lorsqu'on a ingéré trop d'air. Le rejet peut être bruyant et a lieu par la bouche. Si les renvois sont tout à fait bénins, il se peut également qu'ils soient associés à une maladie plus grave s'ils deviennent trop fréquents ou trop bruyants, d'où l'intérêt de consulter son médecin généraliste.

Les causes de l'éructation