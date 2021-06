Envie de vous baigner pour vous rafraîchir ? Attention à l'hydrocution !

Comme l'explique le Dr Charlotte, en vacances en plein soleil on transpire, on est sur le bord de l'eau et on a qu'une envie : plonger pour se rafraîchir ! Mais imaginons que l'eau de la piscine n'est qu'à 18 degrés et votre corps chauffait sous un soleil de plomb à 35 degrés... Ajoutez à cela le fait que l'eau a une conduction thermique 25 fois plus rapide que celle de l'air donc vous vous refroidissez 25 fois plus vite en y plongeant ! Résultat : ce plongeon/cette baignade entraîne une vasoconstriction rapide ; les vaisseaux se resserrent et le sang n'a plus beaucoup de place pour passer, ce qui engendre une diminution rapide de la fréquence cardiaque et certaines personnes font un malaise et coulent littéralement, on appelle ça la noyade par hydrocution.

L'hydrocution est un choc thermique différentiel , une forme de noyade provoquée par une immersion brutale dans l'eau froide. L'hydrocution est plus fréquente l'été , lorsque le mercure est élevé et que les températures sont très chaudes, c'est-à-dire entre midi et 16h environ. Il s'agit d'une sorte de malaise qui entraîne un arrêt cardiocirculatoire au contact de l'eau , cela est dû à une différence de température trop élevée entre votre corps et l'eau.

Les vacances d'été approchent à grands pas, le soleil est de retour et l'envie de vous baigner vous titille chaque week-end... Attention à ne pas plonger trop vite dans la piscine ou dans la mer afin d'éviter une hydrocution ! On en parle avec le Dr Charlotte dans sa consultation du jour dans "La Grande Forme".

Les personnes âgées de moins de 15 ans et de plus de 40 ans vont avoir ce genre de malaise car elles sont plus fragiles. Même chose pour les personnes qui ont des soucis cardiovasculaires, des antécédents cardiaques ou qui sont soignées pour des problèmes de cœur. À savoir que plus la différence de température est élevée, plus il y a un risque d'hydrocution et plus fort sera le choc thermique.

Il est recommandé de ne pas se baigner en-dessous de 18 degrés pour les adultes et 20 degrés pour les enfants car la thermorégulation est plus difficile à des températures plus basses.

Éviter l'hydrocution

Allez-y progressivement, mouillez-vous la nuque, les bras, les cuisses avant d'entrer entièrement dans l'eau

mouillez-vous la nuque, les bras, les cuisses avant d'entrer entièrement dans l'eau Prendre une douche à température moyenne si nécessaire avant de plonger dans la piscine / la mer

si nécessaire avant de plonger dans la piscine / la mer Ne restez pas trop longtemps au soleil à faire la crêpe si vous avez l'intention de vous baigner

à faire la crêpe si vous avez l'intention de vous baigner Utilisez l'échelle pour descendre petit à petit dans l'eau quand vous êtes à la piscine

quand vous êtes à la piscine Évitez l'alcool : cela diminue la capacité de thermorégulation donc on évite de pousser les copains dans la piscineaprès un repas alcoolisé !

