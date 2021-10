Endométriose : diagnostiquer la maladie via un test salivaire ou une prise de sang

Au niveau des nouvelles avancées, on apprenait récemment que des chercheurs ont trouvé le gène responsable de l’endométriose et pensent qu’un nouveau traitement est enfin possible. Le Dr Brichant nous donne son avis à ce sujet :

"Des chercheurs ont récemment découvert que des variations dans le gène qui produit la protéine du récepteur du neuropeptide S (NPSR1) se retrouvent plus fréquemment chez les femmes qui ont de l’endométriose. Ce gène joue une rôle dans la transmission des signaux nerveux et dans l’inflammation. Pourquoi faire des recherches du côté de la génétique ? Parce que l’endométriose peut être une pathologie familial et que 50% du risque d’avoir de l’endométriose dépend de la génétique. L’endométriose reste cependant une maladie complexe, influence par de nombreux facteurs, dont les gènes de la personne, son environnement et les interactions entre les deux.

Comprendre la génétique de l’endométriose pourrait amener à de meilleurs traitements, plus ciblés. Par exemple, une équipe allemande a éteint la fonction du NSPR1 chez des souris et a pu démontré que les souris présentaient moins d’inflammation et de douleur. Il reste maintenant à trouver un traitement autorisé chez l’humain et voir si ce dernier diminue les symptômes de l’endométriose. Il reste aussi à comprendre en quoi le NSPR1 est connecté à l’endométriose. Il faut savoir qu’il est aussi lié à d’autres maladies inflammatoires telles que l’asthme et les maladies inflammatoires intestinales (Crohn, RCUH, etc). On le trouve également dans certaines régions du cerveau et il pourrait donc jouer un rôle dans la façon dont le cerveau analyse la douleur. Ce qui peut également être une piste dans le traitement de l’endométriose."