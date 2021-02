Endométriose : 8 choses à savoir sur cette maladie qui touche 1 femme sur 10

L'endométriose est une maladie gynécologique qui concerne une femme sur dix. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Éléments d'information avec le Dr Brichant, gynécologue au LUCERM - Centre d'endométriose du département Universitaire de Gynécologie-Obstétrique de Liège.

L'endométriose, c'est quoi ?

"Il s'agit d'une maladie gynécologique inflammatoire qui dépend un petit peu des hormones mais qui est surtout caractérisée par la croissance en dehors de l'utérus d'un tissu qui est normalement à l'intérieur de l'utérus qu'on appelle l'endomètre. L'endomètre contient les embryons lors d'une grossesse et qui s'éliminent en partie quand on est réglée et quand on retrouve ces cellules là en dehors de l'utérus on parle d'endométriose."

Origine

"Il existe de nombreuses hypothèses à ce sujet mais ce qu'on pense principalement c'est que chez 90% des femmes, lors des règles, une partie de cet endomètre, au lieu de s'éliminer par le vagin passe à travers les trompes et arrive dans la cavité abdominale et c'est cet endomètre qui ne doit pas être là qui reste, s'établit et qui croît suite aux hormones des ovaires. Et ce tissu saigne à chaque cycle tout comme l'endomètre."

Douleur et infertilité

Les femmes qui souffrent d'endométriose éprouvent :

parmi la proportion de femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, 50% d'entre elles souffrent d'endométriose. De vives douleurs : plainte principale des patientes ; douleurs pendant les règles, pendant les rapports sexuels ou encore aux toilettes.

Facteurs prédisposants :