En quoi la sieste est-elle essentielle pour les tout-petits et jusqu'à quel âge est-elle recommandée ?

Pour pouvoir répondre à leurs besoins, les tout-petits ont besoin de se reposer durant la journée. D'où l'importance de la sieste pour recharger leur batterie et respecter leur rythme. On en parle avec le Docteur Barbara, pédiatre référent dans l'émission "La Grande Forme".

L'art de la sieste, c'est tout un concept. Heureusement, le Docteur Barbara est toujours de bon conseil et prend le temps de vous expliquer en quoi la sieste est importante dans sa consultation pédiatrique du jour.

La sieste est un besoin pour les enfants. Depuis la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, ce besoin est essentiel pour le développement et la croissance de l'enfant durant cette période. Pour être bénéfique, la sieste doit être un vrai moment de repos et de récupération. Ce repos va permettre au cerveau de transférer toutes les nouvelles informations que l'enfant vient d'acquérir dans la région du cerveau qui est responsable de la mémoire à long terme. Résultat : il apprend quelque chose, il dort et l'information s'ancre encore plus dans son cerveau. La sieste est donc essentielle et un réel besoin dans son développement.

La sieste dépend de l'âge de l'enfant

Depuis la naissance à l'âge de 6 mois

Il est difficile de parler de sieste chez les tout-petits, ils dorment en moyenne 15-20H par jour mais n'ont pas du tout un sommeil régulier. Chez un nourrisson, ce n'est pas faisable puisque son sommeil est régulé avec l'alimentation ; il dort, il mange, il dort, il mange et a de petites périodes d'éveil. En plus de ça, il ne fait pas la différence entre le jour et la nuit. Les temps de sieste sont donc tout à fait aléatoires.

De 6 mois à 6 ans

À partir de 4-6 mois, là, physiologiquement on peut se réguler, se rythmer ; on commence à manger moins souvent et on passe à trois siestes par jour : une le matin, une après le repas de midi et une en fin de journée qui, elle, sera un peu plus courte.

Ensuite, vers l'âge de 12 mois, on supprime celle de fin de journée. Et entre 15 et 18 mois, on ne fait plus qu'une sieste ; celle de l'après-midi. Et cette sieste peut durer jusqu'à l'âge de 6 ans, voire plus tard ou même plus tôt chez certains. C'est quelque chose de très personnel qui dépend des besoins de chaque enfant. Certains adultes ont encore besoin de leur sieste. Chez les enfants, génétiquement, il y a des grands, petits et moyens dormeurs.