En couple, respectez le désir ou le non-désir de votre partenaire

Retrouvez une harmonie

Le plus important, c’est de retrouver un équilibre où on va pouvoir écouter les désirs de l’un et de l’autre. Mais surtout il faut pouvoir respecter les non-désirs de l’autre membre du couple. Alexandra vous invite à vous mettre à la place de l’autre pour éviter d’être coincé dans ses propres émotions.

La personne pleine de désir développe souvent un sentiment de frustration physique, mais surtout affective. Elle peut ressentir un sentiment de rejet et se sentir mal-aimée. Mais, il ne faut pas croire que c’est plus facile pour la personne de l’autre côté du lit. Elle porte, elle, un sentiment de culpabilité et se questionne : pourquoi je n’arrive plus à me connecter à mon désir ? Pourquoi je ne suis pas à la hauteur des attentes de mon conjoint ?

Les deux positions sont compliquées à vivre. Se mettre à la place de l’autre est un pas pour réussir à se comprendre et non pas à se bloquer.

Pour terminer, Alexandra nous donne son petit truc pour cultiver le désir. C’est de ne pas mettre la pression sur la relation sexuelle. L’important est ailleurs. Il faut déterminer ce qui nourrit le plus votre couple. Par exemple, ce dont vous avez besoin c’est de faire des activités ensemble, faites-les, cultivez la complicité affective et vous verrez il y a de grandes chances que cela vous mène dans le lit.

