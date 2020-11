Emploi : la beauté, peut-elle influencer notre engagement ?

L’équipe de "La Grande Forme" répond à cette question grâce à Patrice Goldberg son chroniqueur de l’émission et Manager science à la RTBF.

Des chercheurs ont réalisé une expérience en plusieurs étapes. Ils ont commencé par prendre les photos d’un homme A et d’une femme B qui sont banales. Ni beaux, Ni moches. Les chercheurs ont retouché les photos de ces deux individus pour augmenter les caractéristiques associées à la beauté pour la majorité de la population.

Ensuite, des volontaires ont été mis face à une cinquantaine de photos dont les photos retouchées de l’homme A et de la femme B. Ceux-ci ont dû choisir selon eux le plus bel homme et la plus belle femme. Ils vont faire ressortir la photo améliorée d’homme A et celle de la femme B.