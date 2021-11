Éco-anxiété : comment garder espoir dans un monde désenchanté ?

Le fait de se regrouper entre personnes qui partagent nos centres d’intérêt aide à se sentir compris et à transformer notre souffrance en force. Cela permet de diminuer le sentiment d’impuissance et de limiter aussi " l’éco-paralysie ", autrement dit, le fait de ne plus rien faire tellement les enjeux sont immenses. Cette mobilisation permet petit à petit de changer les mentalités.

Partager ses angoisses ou ses pistes de solution aide à se sentir moins seul. Gardons aussi à l’esprit qu’il est plutôt normal de réagir de cette manière face à ces sujets, cela montre que l’on se sent concerné, et que l’on souhaite préserver notre environnement.

Reconnaître ses limites et les accepter est important, pour ensuite agir, à l’échelle individuelle ou collective. Et de la même manière qu’on ne peut pas défendre toutes les causes, il faut choisir ses batailles et les mener, sans s’empêcher d’être heureux et de vivre.

