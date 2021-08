Dyslexie : les outils nécessaires pour aider un élève qui souffre d'un trouble de l'apprentissage

Il n'existe pas de traitement pour la dyslexie . Les moyens thérapeutiques de prise en charge sont un accompagnement avec des stratégies et une véritable rééducation. Après avoir posé le diagnostic - réalisé par une équipe multidisciplinaires - il est primordial de prendre les choses en main afin que l'enfant puisse effectuer une rééducation et évoluer jour après jour.

La prise en charge est primordiale notamment via un suivi logopédique avec une logopède qui connaît l'enfant et le suit 2-3 fois semaine. De plus, mettre en place au sein de l'école (par l'instit) des aménagements pour l'enfant concerné est nécessaire et même obligatoire suite à une loi votée en 2017 (ndlr. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le 7 décembre 2017 la proposition de décret qui impose aux écoles, depuis la rentrée scolaire de 2018, d'accepter la mise en place d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques)

Les outils à mettre en place

Permettre l'utilisation de l'ordinateu

Permettre l'utilisation de logiciels d'aide à la lecture

Encourager l'utilisation de la latte, de feutres fluo pour structurer la lecture

Autoriser des systèmes de cache pour faciliter le suivi de la ligne

Donner des supports écrits nets et de taille de polcie suffisante bien aérés

Eviter les typographies denses, complexes ambiguës

Eviter les questionnaires recto-verso

Travailler sur des exercices à trous qui leur permettent de moins écrire

Un coin détente au sein duquel l'élève pourra retrouver son calme si nécessaire

Si tous ces trucs et astuces sont mis en place pour faciliter le travail du professeur et pour aider l'enfant et les élèves de sa classe, il est prouvé que la moyenne de la classe va augmenter donc au lieu d'appeler ça le trouble de l'apprentissage, Le Dr Barbara appelle ça "le don de la dyslexie".