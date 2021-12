Durillons aux mains et/ou aux pieds : comment les soigner ?

Les durillons, ces petites choses désagréables qu'on attrape aux mains et aux pieds. Il s'agit en réalité d'hyperkératose ; une accumulation de kératine à la surface de l'épiderme. Mais comment s'en débarrasser ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Le durillon est une affectation de la peau, appelée hyperkératose dans le jargon médical. Il s'agit d'une accumulation de kératine à la surface de l'épiderme. Le plus souvent, les durillons se développent aux pieds et aux mains. Ils sont engendrés par des frottements, des pressions sur la peau.

En règle générale, les pieds sont les plus impactés notamment à cause du frottement des chaussures. Mais le durillon peut aussi se développer aux mains quand on fait un métier manuel, un sport tel que de la gymnastique ou du crossfit et que les frottements et frictions sont fréquents.

Un durillon est un durcissement de la peau et la zone affectée peut jaunir et être sensible au touché. Les personnes les plus touchées sont les sportifs, celles qui exercent un métier manuel ou encore les personnes âgées.