Dois-je aller chez le médecin pour compléter mon certificat d’aptitude sportive ?

Ce certificat est demandé de manière systématique dans certaines pratiques sportives plus à risque et par sécurité dans d’autres. Par exemple, pour la plongée, un examen du cœur est obligatoire. Si ce certificat est requis, Docteur Charlotte vous conseille de le remplir. Si votre club vous le demande, c’est pour votre sécurité et pour vous couvrir au niveau des assurances en cas d’accident. Ce document doit être complété par un médecin.

En quoi consiste ce bilan médical

Votre médecin va faire une anamnèse, c’est-à-dire une analyse de vos antécédents médicaux et familiaux.

Si vous avez moins de 35 ans, le médecin va en plus simplement prendre votre tension, écouter votre cœur et vérifier que la fréquence cardiaque soit normale. Et peut-être, c’est conseillé par le Docteur Charlotte, faire un électrocardiogramme au repos.

A partir de 35 ans, et si en plus vous avez des risques cardiovasculaires (fumeur, antécédent cardiaque,..), le médecin peut vous proposer d’aller plus loin dans les examens complémentaires. Par exemple, en vérifiant votre taux de cholestérol. Le médecin peut vous envoyer chez un de ses confrères cardiologues pour faire un électrocardiogramme à l’effort. Ce n’est pas possible de le faire chez votre généraliste. Ce test va permettre de vérifier que votre cœur va tenir la route en cas de gros effort physique.

Suivez le lien pour entendre toute l’émission " La Grande Forme "

Une question à nos experts, c’est par ici que cela se passe !

La Grande Forme, c’est tous les jours de 13h à 14h en direct sur VivaCité