Docteur, est-ce que je consomme trop d’alcool ?

Le signal d’alerte, ce sont les dysfonctionnements au quotidien , au travail ou à la maison. Cela peut se ressentir, par exemple, quand les proches commencent à faire des remarques ou quand on fait des petits accidents. A ce moment-là, on doit comprendre que l’on consomme trop d’alcool.

Des repères en chiffres

Pour calculer la consommation d’alcool, on parle en unité. Une unité d’alcool représente un verre "type" de vin, de pastis ou une bière de 25 cl. En moyenne, quel que soit le type d’alcool, un verre contient 10 g d’éthanol.

L’important est donc bien le nombre d’unités bues et non ce qui est bu. Attention aux bières spéciales qui contiennent plus d’éthanol qu’une bière type "pils".

Il est considéré qu’au-dessus de 10 unités d’alcool et sans deux jours sans consommation par semaine, il y a une forme d’excès. Il est recommandé un maximum de quatre unités par jour.