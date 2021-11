DMLA : comment détecter et limiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge ?

La dégénérescence maculaire liée à l'âge - DMLA - est une maladie de la rétine qui peut mener à la perte de la vision centrale. Il s'agit d'une dégradation d'une partie de la rétine - la macula - due au vieillissement. Cette maladie concerne les plus de 50 ans. Éléments d'information avec le Dr Qin, ophtalmologue à l’hôpital Delta (Chirec).

La DMLA est une maladie dégénérative du centre de la rétine - la macula - qui survient chez les personnes de plus de 50 ans, généralement entre 65 et 95 ans. On estime que plus de 8 personnes sur 10 sont touchées. C'est la première cause de cécité irréversible dans les pays développés dans le monde occidental explique le Dr Qin, ophtalmologue à l'hôpital Delta.

La macula - centre de la rétine - est la zone la plus importante, elle est responsable de la vision des détails, de la reconnaissance des personnes et de la lecture. On peut notamment détecter cette maladie via un fond d'œil ; un examen avec une lampe à fente, c'est-à-dire qu'on met une loupe qui passe à travers la pupille et qui permet ainsi de voir la rétine pour observer si cette macula est atteinte par une dégénérescence maculaire ou non.