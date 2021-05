Dis-moi à quoi ressemble ton caca, je te dirai comment tu vas !

Cela peut sembler ragoûtant mais examiner vos excréments peut parfois vous aider à vous renseigner sur votre état de santé. La couleur et la forme de vos selles peuvent vous indiquer l'une ou l'autre pathologie. On fait le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans l'émission "La Grande Forme".

Observer la couleur, la forme et l'odeur des selles ; la médecine l'a toujours fait et ça peut renseigner sur l'état de santé. Les matières fécales sont des résidus qui n'ont pas pu être absorbés par nos intestins. Ces résidus sont composés de 75% d'eau et les 25% restant regroupent des fibres, du mucus, des bactéries mortes et vivantes, des particules alimentaires non digérées (noix, graines, etc.), des substances que le foie et la vésicule biliaire sécrètent ou encore des débris alimentaires. Le transit varie d'une personne à l'autre mais on considère que le transit normal varie entre 3 fois par jour à 3 fois par semaine.

La forme peut dépendre de la vitesse à laquelle nos selles sont formées mais en principe, une selle normale a la forme d'une saucisse, mesure quelques centimètres et est de couleur brune. Il faut à peu près 16h entre le moment où l'on mange quelque chose et le moment où l'on va aux toilettes, le temps que les selles parcourent l'intestin. La traversée peut engendrer des formes différentes :