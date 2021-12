Dîner de Noël : nos idées pour un repas de fête tout en légèreté !

On se fait souvent tous la même remarque à savoir qu’à Noël, on mange souvent trop et pas toujours les bonnes choses. C’est vrai que Noël = la fête, on peut se faire plaisir mais peut-être pourrait-on le faire de façon plus légère ! Le point avec Véronique Liesse, nutritionniste-diététicienne et chroniqueuse "food" pour "La Grande Forme".

C’est souvent un piège dans lequel on tombe chaque année, d’autant plus que beaucoup d’entre nous devons remettre le couvert le lendemain ou la veille pour aller dans la belle famille. Et pouf, ça fait des kilos… On a beau le savoir, on refait souvent les mêmes erreurs, qu’est-ce qui fait que l’on mange autant ?