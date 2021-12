Deuil d'un proche : comment y faire face et s'en sortir ?

1. Le choc , cette première étape représente le moment où l’on apprend le décès. On est littéralement en état de choc et on est sidéré par l’information.

2. Le déni. On n’y croit pas tout à fait. Cette période est plus ou moins longue en fonction des personnes. Quelqu’un qui est dans le déni peut continuer à mettre le couvert pour la personne décédée, laisser ses affaires intactes, vouloir communiquer avec le défunt via un médium… La personne cherche à garder un contact, une relation même indirecte avec la personne disparue

3. La colère peut être dirigée contre soi, contre la personne disparue ou contre les autres. On se rend compte qu’il n’y a pas de retour en arrière possible. On peut avoir tendance à chercher un coupable, un responsable à cette mort. On peut se lancer dans des poursuites judiciaires

4. La douleur, la tristesse qui peut aller jusqu’à un sentiment de désespoir. On ne se voit pas d’avenir, cette phase peut aller jusqu’à la dépression. Cette phase peut arriver huit à dix mois après le décès. Cela peut surprendre, la douleur est plus aiguë, la personne endeuillée a le sentiment de régresser, d’autant que l’entourage est à ce moment-là moins présent.

5. La résignation. On concède cette vérité, on s’y résigne : "Cet être que j’aime est mort, c’est la vie."

6. La résignation peut laisser place à l’acceptation, on intègre l’information de cette perte irrémédiable, on l’accueille et on l’accepte. On peut avoir accès aux bons souvenirs liés à l’être disparu.

7. La reconstruction. Le temps fait son œuvre, on reprend confiance en soi, en la vie et en la possibilité d’un futur sans l’autre.