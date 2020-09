Détecter des maladies via des œuvres d'art, c'est possible ?

Des chercheurs de Liverpool ont découvert dans des toiles du peintre Salvador Dali des signes de la maladie de Parkinson . L’artiste était en effet atteint de la maladie. Des analyses ont été faites et elles ont permis aux chercheurs d’affirmer qu’il était possible de détecter la maladie de Parkinson chez un patient des années en avant qu’on ne lui diagnostique réellement la maladie.

L’analyse fractale

Dans leur recherche, les scientifiques ont utilisé une branche des mathématiques qu’on appelle l’analyse fractale. Pour illustrer cela, vous prenez un brocoli qui a une forme, et si vous prenez un morceau de ce brocoli il a la même forme et ainsi de suite. Le brocoli est un objet fractal. Le nuage est lui aussi fractale. C’est d’ailleurs sur ce type d’analyse que se base la météo vu qu’on analyse la forme et l’évolution de nuages.

Les chercheurs ont donc analysé les toiles du peintre sous le spectre de l’analyse fractale. Cette technique est d’ailleurs déjà utilisée pour déterminer les vrais œuvres des reproductions car le coup de pinceau n’est pas identique à celui du peintre d’origine.

Les scientifiques ont comparé sous l’analyse fractale les œuvres de personnes atteintes de maladies cérébrales comme Salvador Dali à celles de peintres en très bonne santé et en fin de carrière comme Monet ou Picasso. Ils ont remarqué que les coups de pinceaux des peintres sans maladies cérébrales continuaient à évoluer toute leur vie tandis que les malades, à un moment donné, ne progresse plus voir régresse dans la complexité de leur coup de pinceaux. On constate chez Dali, une stagnation dès l’âge de 60 ans alors qu’il n’a été diagnostiqué qu’à 76 ans.

L’espoir des chercheurs, c’est de pouvoir détecter par un dessin plus tôt ces maladies cérébrales et d’agir avant que la maladie ne se déclare réellement.

