Déstressez grâce à une partie de jambes en l’air

Oui, mais je n’en ai vraiment pas envie

Souvent en période de stress et de surmenage, l’envie n’est pas là pour une partie de jambes en l’air. On préfère se focaliser sur la source du stress, qui peut amener à des ruminations, la boule au ventre, des envies de sucre et bien d’autres maux. Alors que si on oriente notre esprit vers des pensées plus coquines, sensuelles, il y a d’autres perspectives qui peuvent s’offrir à nous, bien moins angoissantes que la source du stress.