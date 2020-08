Des excès cet été, comment reprendre des bonnes habitudes ?

La bonne nouvelle, c’est que normalement le corps, quand on arrête les excès, se régule de lui-même et progressivement revient à son poids de base. Il n’est d’ailleurs pas conseillé de se lancer dans des régimes restrictifs frustrants, car dès la reprise d’une alimentation dite " normale ", les kilos sont de retour.

L’été est derrière nous ! Comme d’habitude, vous avez un peu exagéré sur l’apéro, la crème glacée et le lunch en terrasse. Maintenant que tout cela est terminé, comment rattraper ces petits dérapages ? Retrouvez les conseils de Véronique Liesse, la nutritionniste de "La Grande Forme"

Et si les kilos extras de l’été ne partent pas

La meilleure solution est d’essayer de manger des "bons aliments", c’est-à-dire les aliments complets, peu sucrés, peu transformés et raffinés. De manière générale, on a pris l’habitude de consommer une alimentation avec beaucoup de glucides, qui augmentent le stockage des graisses.

Il faut également essayer de modifier la proportion entre les féculents et les légumes. Visez 2 fois plus de légumes que de féculents dans l’assiette.

Et finalement, il est important de diminuer le mauvais gras qui se trouve dans la viande, la charcuterie, le choco par exemple, contre le bon gras. Les cellules ne savent rien faire du mauvais gras, elles ne savent pas quoi en faire, et donc le stockent un peu partout. Par contre, les bons gras, l’oméga-3 de l’huile de colza, de noix, du poisson gras vont être utilisés par l’organisme. On en a même vraiment besoin en petites quantités.