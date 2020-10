Dents de sagesse : la prévention plutôt que l'extraction

Nous sommes nombreux à nous faire enlever les dents de sagesse. Est-ce vraiment nécessaire ? L’équipe de "La Grande Forme" a tenu à poser la question à Annick Bruwier, Chef de Clinique en orthodontie au CHU de Liège.

Les dents de sagesse apparaissent à l’air libre aux alentours de 18 ans. Sur base génétique, certains vont en avoir d’autres pas. Pour les chanceux, on peut en avoir 1,2,3,4 voire plus en fonction des patients. Ces dents émergent tardivement car elles attendent que la bouche soit assez grande pour les accueillir. Sachez que dès 7 ans, il est possible de vous dire si vous avez des dents de sagesse ou pas, même si elles ne sortiront que bien plus tard.

Ces dents servent de dents de remplacement si on en perd une ou si on a une agénésie, c’est-à-dire l’absence d’une dent. Les dents de sagesse permettent aussi d’avoir plus de dents de manière générale et donc d’augmenter l’espace buccal.