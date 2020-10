Dents de lait : Soignez-les !

L’équipe de "La Grande Forme" a décidé de parler des dents de lait. Pour l’occasion, elle a convié la dentiste Florence Van de winkel.

Les dents de lait existent car un enfant ne pourrait pas accueillir dans sa bouche, trop petite les dents qu’il aura plus tard. Ces dents sont bien plus petites que les définitives. Mais, l’enfant a besoin dès le plus jeune âge de dents pour s’alimenter et bien parler. Elles permettent aussi de maintenir l’espace pour les dents définitives à venir, comme les dents de sagesse. Elles sont donc indispensables.

Sur l’origine du nom, deux hypothèses existent : soit c’est parce qu’elles apparaissent au moment où la maman est censée allaiter ; soit parce qu’elles sont blanches, bien plus que les dents définitives, comme du lait.