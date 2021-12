D’où vient l’impression de "déjà-vu" et comment l’explique-t-on ?

Vous l’avez déjà probablement déjà ressenti une fois dans votre vie… Le déjà-vu est la sensation intense d’avoir déjà été témoin ou d’avoir déjà vécu une situation présente. La personne a le sentiment de reconnaître une situation nouvelle comme familière (déjà vue), tout en ayant conscience que c’est impossible. C’est très souvent fugace et dure quelques (milli) secondes. Le point avec le Dr Caroline, psychiatre et médecin référente dans "La Grande Forme."

Le sentiment de "déjà-vu" touche à peu près 70% des gens à un moment ou à un autre de leur vie. Il semble être plus présent chez les jeunes et arrive plus souvent quand on est fatigué ou stressé (ce qui renforce encore l’hypothèse que c’est un phénomène neurologique: quand on est fatigué, le cerveau fonctionne moins bien et a moins de coordination et de synchronisation). A priori, il y aurait au moins trois types de déjà-vu :

Le déjà vécu

Vous êtes à table avec des amis, une personne rentre dans la pièce en disant "ça sent délicieusement bon."Et vous avez le sentiment étrange d’avoir déjà vécu cette exacte même scène.

Le déjà senti

C’est cette impression d’avoir déjà ressenti exactement la même chose que ce que l’on ressent en ce moment. Ce serait donc un déjà-vu de l’ordre émotionnel. Vous êtes à l’enterrement de votre grand-père, c’est la première personne de votre famille que vous enterrez, et il vous vient un sentiment bizarre de tristesse et de résignation parce que c’est la vie. Soudain vous avez le sentiment d’avoir déjà ressenti cela.

Le déjà visité

C’est l’impression d’avoir déjà visité un endroit que l’on voit pourtant pour la première fois de sa vie.

Il existe des "déjà-vu" pathologiques et des non pathologiques :

L’épilepsie temporale est la cause pathologique la plus connue. Le "déjà-vu" se manifeste au début des troubles annonciateurs de la crise. C’est ce qu’on appelle "l’aura". Cela montre que les neurones commencent à s’activer de façon anormale. On pourrait s’attendre à ce que ce soit l’hippocampe qui soit atteint dans ce phénomène de "déjà-vu" parce que l’hippocampe est la partie de notre cerveau qui gère la mémoire. Mais non ! C’est plutôt une partie en dessous de l’hippocampe qui serait responsable du déjà-vu parce qu’en fait ce ne serait pas un défaut au niveau de la mémoire mais bien au niveau de la vérification de la mémoire que ça coincerait.