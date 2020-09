Mobilité : à pied ou sur deux roues, faites vous voir !

Bonne nouvelle, vous êtes de plus en plus nombreux à troquer la voiture contre votre vélo ou la marche. C’est vraiment un chouette pas pour l’environnement. Mais il est important d’effectuer ce changement dans vos habitudes en toute sécurité .

La diminution de la luminosité, un danger

Les journées vont bientôt raccourcir et la luminosité va diminuer. Les cyclistes et les marcheurs vont être encore plus vulnérables. Pour se protéger, il faut être bien visible. L’équipement obligatoire pour les cyclistes est d’avoir un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière. En plus de cela, Pauline Demolder nous conseille de porter des vêtements clairs et un accessoire fluorescent.

Dans tous les cas, cherchez toujours le contact visuel. Il faut analyser ce qui se passe et que les autres usagers nous voient.