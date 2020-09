Créez-vous un nouveau corps grâce à la méthode Pilates !

La méthode Pilates est de plus en plus en vogue. L’équipe de "La Grande Forme" a voulu en savoir plus sur ce nouveau sport à la mode. Elle a donc invité Laura de Clippele, professeur de Pilates.

La méthode Pilates, c’est une méthode douce qui travaille la souplesse, la musculation profonde et la respiration. Au fil des cours, elle va vous aider à vous centrer et à mieux comprendre d’où vient le mouvement. Cela permet de se réapproprier son corps et d’améliorer sa posture en général.

Une séance de Pilates dure environ 50 minutes. Lors des premières séances, Laura passe beaucoup de temps à expliquer le fonctionnement de la méthode et se réfère principalement aux exercices de Joseph Pilates qui en est à l’origine. L’objectif de départ est de bien comprendre d’où viennent les mouvements. Une fois les bases bien ancrées, on peut s’amuser avec des accessoires comme l’élastique, un ballon.