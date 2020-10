Covid : Coup de gueule de notre pédiatre

Dans " La Grande Forme ", Barbara Abramowicz, pédiatre de l’émission nous donne son avis sur la gestion de la crise.

Elle nous raconte que les mamans et les papas de ses petits patients sont complètement perdus face à la diversité d’information concernant le coronavirus. Ils ne savent plus quoi faire avec les règles contradictoires qu’on leur donne. En tant que pédiatre, Barbara ne sait elle-même plus quoi conseiller à ses patients ou quelle règle suivre. Les employeurs, l’état, les écoles, les activités, à chacun son règlement. Mais, comment s’y retrouver. Barbara Abramowicz appelle au bon sens de chacun.

C’est gai pour personne, et on est face à une grande inconnue. Personne ne sait

