Covid-19 : pourquoi certaines catégories de la population doivent faire une 3e dose du vaccin ?

C'est prouvé : l'efficacité du vaccin contre la Covid-19 s'atténue dans le temps pour certaines catégories de la population. D'où l'importance d'une troisième dose. Éléments d'information dans "La Grande Forme" avec Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

L'efficacité du vaccin contre la Covid-19 s'atténue dans le temps pour certaines parties de la population "à savoir les plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées - qui ont soit des pathologies qui font qu'elles sont immunodéprimées, soit qui reçoivent des traitements qui diminuent leur immunité. Et ça, c'est sur et certain, ça a été mis en évidence dans plusieurs études qui vont dans le même sens. Ce pourquoi, ces personnes-là doivent bénéficier d'une troisième dose pour stimuler l'immunité et faire en sorte que la protection soit efficace" explique Leïla Belkhir.

Baisse de l'immunité

Une fois vacciné, l'immunité commence à diminuer à partir de 3 mois. Ensuite, après 6 mois, on observe une baisse plus importante ce pourquoi il est recommandé aux personnes de plus de 65 ans de faire une troisième dose. "On constate clairement que la grande majorité des patients vaccinés hospitalisés ont plus de 65-70 ans et ont été vaccinés aux alentours de février ou mars. Ca ne veut pas dire pour autant que les plus jeunes devront bénéficier d'une troisième dose prochainement, ça on ne le sait pas encore..." souligne notre infectiologue. En effet, des études sont encore en cours dans différents pays afin de mesurer les anticorps de façon régulière ou l'immunité cellulaire et on devrait en savoir plus dans les prochains mois.

À savoir que l'immunosénescence (ndlr. altération progressive du système immunitaire liée à l'âge) est un phénomène connu donc on sait que les personnes plus âgées répondent moins bien au vaccin et le Covid-19 n'échappe pas à la règle.