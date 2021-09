Covid-19 : l’apparition de nouveaux variants est-elle provoquée par le vaccin ?

L’apparition et la multiplication de nouveaux variants du coronavirus inquiètent en Belgique. A tel point que depuis quelques mois, de nombreux détracteurs de la gestion de la crise sanitaire et certains opposants aux vaccins, véhiculent l’idée selon laquelle la vaccination mènerait à l’apparition de nouveaux variants de la maladie. Le Point avec la Dr Leila Belkhir, infectiologue aux Cliniques Universitaires de Saint-Luc.

La campagne de vaccination contre le Covid-19 se poursuit en Belgique. Plus de 8,5 millions de personnes ont désormais reçu au moins une dose de vaccin. Et même si la situation semble s’améliorer en Wallonie et en Flandre, le gouvernement reste vigilant face à l’évolution des variants du Sars-CoV-2. Notamment à cause de la progression du variant Delta, identifié en Inde. Cette multiplication de variants suscite des inquiétudes. Mais qu’en est-il vraiment ?

La multiplication des variants est provoquée par la circulation abondante du coronavirus… et non par la vaccination ! Les variants du Covid-19 surviennent à chaque fois durant des pics épidémiques. Autrement dit, lorsqu’il y a une circulation importante du virus. Pour comprendre comment cela fonctionne, il faut arriver à se représenter comment cela se passe dans notre corps.

Pour pouvoir se reproduire, un virus - dans ce cas-ci, le SARS-CoV-2 - entre dans la "machinerie" de la cellule qu’il va infecter. Autrement dit, quand le virus entre dans une cellule, il fait des photocopies de lui-même. Lorsqu’il fait des photocopies, ça lui arrive de faire des erreurs. Parfois, ces erreurs peuvent mener à un certain "avantage": c’est ce qu’on appelle "un delta". Le delta est non seulement plus contagieux parce qu’il s’accroche mieux à sa cible, mais en plus, il arrive un peu mieux à échapper à l’immunité naturelle.

Inévitablement, lorsqu’il y a énormément de copies, cela se peut qu’un virus prenne un petit avantage sur un autre. Il a la possibilité de se multiplier et va devenir dominant. Et donc, au plus il y a de quantité de virus, au plus on facilite la sélection d’un variant. Attention tout de même, toutes les erreurs n’aboutissent pas à des variants ! L’idée selon laquelle la vaccination augmente l’apparition de variants est donc fausse ! La vaccination, par contre, diminue à la fois la transmission du virus, et à la fois le risque de tomber malade. Ce qui permet de diminuer le risque d’apparition de nouveaux variants.