Covid-19 : faut-il vacciner les enfants ?

Au niveau médical, les médecins ne disent pas tous la même chose. Ce qui peut inquiéter les parents. "J’ai un nombre de coups de fil hallucinant par rapport à ça. Les parents ont peur pour la stérilité, l’autisme et/ou de la sclérose en plaques" explique le Dr Barbara. C’est normal d’hésiter. Mais des études récentes sont sorties. Aux Etats-Unis par exemple, plus de 20 millions de jeunes ont été vaccinés.

Les données, encore partielles certes, tirent des conclusions rassurantes. "On sent qu’il y a une sécurité et efficacité tout à fait rassurante par rapport à la vaccination chez les enfants de 12 ans et plus" ajoute le Dr Barbara. Quand et si, il y a des effets secondaires, généralement, ils apparaissent dans les 24-48 heures après l’injection. Avec les études qui sont sorties récemment, on a aujourd’hui la preuve qu’il n’y a pratiquement aucun risque chez les jeunes vaccinés.