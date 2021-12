Couteau à huîtres, sapin, jouets, feux d'artifice : les accidents les plus fréquents durant les fêtes

Se couper avec un couteau à huîtres, se brûler quand on mange une fondue, se prendre un bouchon de champagne dans l'œil ; les accidents peuvent être nombreux durant les fêtes. Mieux vaut prêter doublement attention dans ce genre de moment où on se laisse plus facilement aller durant ces fêtes de fin d'année. Mais quels sont les accidents les plus fréquents ? Le point avec le Dr Vanessa Wauters, médecin urgentiste, dans "La Grande Forme".

Un beau sapin bien décoré, une hotte remplie de cadeaux, une table pleine de bons plats à déguster ; des fêtes idéales et conviviales qui peuvent cependant être synonymes d'accidents domestiques... Non pas que l'idée soit de gâcher la fête mais en cette période, les services des urgences assistent chaque année à des accidents domestiques.

Le Dr Wauters, médecin urgentiste, nous fait part des accidents les plus fréquents durant les fêtes de fin d'année :

Les coupures

Notamment avec un couteau à huîtres qui engendre des entailles très profondes. Comme toute plaie, il est conseillé de la rincer à l'eau claire, on la désinfecte, on la couvre avec un linge ou une compresse et on se rend aux urgences car cela nécessite souvent une suture.

Mieux vaut prévenir que guérir : si vous utilisez un couteau à huîtres, utilisez un gant de protection.

Les brûlures

La fondue, les bougies, le four, on se brûle parfois en plein repas. Dans ce cas, l'idéal est de refroidir la plaie, on appelle ça "le cooling" : sous l’eau froide ou tiède, avec ce que vous avez, un robinet, une douche, un tuyau d’arrosage… pendant 15 à 20 minutes au moins. Agissez le plus vite possible (dans les 20 minutes après la brûlure, maximum). S’il faut interrompre l’opération, appliquez un pansement humide, si possible adapté aux brûlures ! (gaze)

Ne jamais appliquer de crème sur la brûlure avant refroidissement. Après 20 minutes, appliquez une compresse bien stérile et éventuellement un bandage.

En cas de brûlure relativement grave, rendez vous aux urgences où la plaie sera désinfectée, la température du corps vérifiée et un traitement anti-douleurs vous sera donné.