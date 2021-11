Corriger sa myopie durant son sommeil ? C'est possible grâce à "l'orthokératologie" !

Pour l’instant en Belgique, l’orthokératologie est une technique assez marginale et peu connue. Il n’y a pas beaucoup de spécialistes qui proposent cette pratique. Pourtant, c’est une solution pour les personnes qui ne souhaitent pas faire d’intervention chirurgicale, et qui ne souhaitent pas mettre des lunettes ou des lentilles de contacts. Dans plusieurs pays asiatiques, comme au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, cette technique est extrêmement populaire.

Il s’agit de lentilles de contacts spéciales que le patient met pendant la nuit, quand il dort. Et comme par magie, le lendemain matin, sa vision sera bonne et sa myopie, corrigée durant toute la journée. Ce sont des lentilles rigides, ce ne sont donc pas des lentilles souples telles qu’on les connaît dans la vie quotidienne. Elles vont déformer la cornée pendant le sommeil, et aplatir la courbure de la cornée, ce qui corrige la myopie et l’astigmatisme jusqu’à un certain degré. Au fur et à mesure de la journée, on voit de moins en moins bien.