Coronavirus : que nous réserve la quatrième vague ?

Depuis quelques semaines, on constate que les chiffres concernant les contaminations augmentent. Mais ils n’augmentent pas de la même façon qu’il y a un an. Il y a un "découplage" entre l’augmentation des contaminations et l’augmentation des hospitalisations. Et cela grâce à la vaccination, qui protège contre les formes sévères du Covid-19. Mais malgré tout, le nombre de patients continue d’augmenter. Cela s’explique notamment car un "patient Covid" hospitalisé reste plus longtemps en moyenne, qu’un "patient non-Covid." C’est ce que constatent les médecins aux soins intensifs, où on a franchi la barre des 500. Un constat qui devient problématique, pour pouvoir prendre correctement en charge les patients hospitalisés.

Hier, on a eu le cas d’un patient qui devait aller aux soins intensifs, mais il n’y avait plus de place sur Bruxelles.

Il ne faut pas oublier que nous arrivons dans une période où les gens sont plus souvent à l’intérieur. Fini la période estivale où on est souvent le nez dehors. Par ailleurs, les contacts sociaux ont repris, on revoit nos familles et nos amis. Tout ça augmente le risque de circulation du virus. Pour essayer que la situation s’améliore, il faut apprendre à remettre en place certains gestes barrières, qu’on a possiblement oubliés. Veillez à bien aérer, porter le masque, respecter les règles de distanciation sociales, etc.…

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique ce mardi 16 novembre : un record de patients Covid hospitalisés en 2021 dans plusieurs provinces

Contrairement au début de la crise, maintenant on possède tous les outils pour mieux contrôler l’épidémie, car on sait comment le virus se transmet. "Hier, on a eu le cas d’un patient qui devait aller aux soins intensifs, mais il n’y avait plus de place sur Bruxelles. Résultat, on a dû remonter un patient qu’on aurait peut-être gardé un jour de plus en temps normal, mais qui est remonté en unité classique. C’est très compliqué" témoigne le Dr Belkhir. Il faudrait qu’on se sente à nouveau tous et toutes concernés par la situation, et qu’on fasse encore un effort en utilisant les différents outils qu’on a, à notre disposition.