Coronavirus : peut-on être infecté ou transmettre le virus une fois vacciné ?

À partir du moment où je suis vacciné, puis-je encore être porteur ou infecté par le Covid-19? Une question qui revient assez souvent et à laquelle répond Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. La vaccination a débuté il y a plusieurs semaines. Depuis lors, plusieurs personnes, en Belgique ou à l'étranger, ont été testées positives au Covid-19 et ce, malgré les deux doses de vaccin. D'où notre question du jour : à partir du moment où je suis vacciné, puis-je encore être porteur ou infecté par le Covid-19 ? Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, est intervenue à ce sujet dans l'émission "La Grande Forme". Rien d'étonnant Ce genre de situation n'est pas une surprise souligne Leïla Belhkir : "Il faut se rappeler le contexte ; lors des premières études au sujet du vaccin, ce dont on parlait surtout c'était la prévention de l'infection donc les gens qui avaient des symptômes, qui étaient malades. C'est ainsi qu'on a pu comparer les vaccinés des non-vaccinés. Ensuite, au fur et à mesure du temps, les gens se posaient la question de savoir à partir du moment où je suis vacciné est-ce que je risque de transmettre ou porter le virus ? On a beaucoup de données qui sont en faveur d'une diminution de la transmission ce qui est une bonne nouvelle ! Si on compare un groupe de personnes non-vaccinées et un groupe de personnes vaccinées, ce dernier a moins de chance d'avoir du virus au niveau nasopharyngé mais l'efficacité n'est pas de 100% donc on peut malgré tout avoir un résultat positif au test PCR même si on est vacciné."

Efficacité prouvée à 90% Une fois vacciné, si vous êtes malgré tout positif au Covid-19, il faut savoir que les symptômes sont alors modérés et que la charge virale (quantité de virus) est moins importante chez les personnes vaccinées que les non-vaccinées. Hier, une étude américaine, réalisée sur 4000 soignants vaccinés Pfizer et Moderna, a démontré une efficacité de 90% contre une infection au coronavirus deux semaines après la deuxième dose, sans distinction sur le développement ou non de symptômes. L'efficacité du vaccin est maximale deux semaines après la deuxième dose ! Leïla Belhkir souligne l'importance à accorder aux deux semaines qui suivent la deuxième dose du vaccin : "Il faut attendre deux semaines après la deuxième dose pour obtenir une certaine efficacité, cela signifie bel et bien qu'entre les deux doses, on peut être en incubation et développer des symptômes et que l'efficacité du vaccin est maximale deux semaines après la deuxième dose ! Il faut bien que les gens imprègnent cette information ; on ne doit pas se dire qu'on ne risque plus rien ou qu'on ne transmet plus rien si cela ne fait pas deux semaines qu'on est vacciné totalement."

Vacciné deux fois ? Le Covid-19 peut toujours être là ! - © Adriana Duduleanu / EyeEm - Getty Images/EyeEm

Prudence malgré le vaccin Le 12 janvier dernier, notre experte était déjà intervenue sur antenne pour souligner la nécessité du vaccin de rappel (deuxième dose) afin de maximiser son efficacité et ce n'est pas le cas que pour le vaccin contre le Covid-19. Pour rappel, le vaccin ROR (rougeole, oreillons et rubéole) est administré mondialement aux bébés pour prévenir ces infections mortelles et pourtant, 40% des bébés qui n'ont reçu qu'une seule dose ne sont pas protégés contre les trois virus ! Alors que s'ils reçoivent les deux doses, ils ne sont plus que 4% à ne pas être protégés. D'où l'importance du vaccin de rappel. Enfin, Leïla Belkhir rappelle que "le but du vaccin - but atteint d'ailleurs - est d'éviter les formes sévères qui amènent à l'hôpital, c'est super important à préciser. On a de plus en plus de données qui montrent que si on est vacciné, on a beaucoup moins de chance d'être porteur asymptomatique que si on ne l'est pas mais ce n'est pas un risque zéro pour autant. Et plus il y aura de gens vaccinés, plus les gestes barrières seront levés. Mais actuellement, il faut continuer à redoubler de prudence car le nombre de personnes vaccinées n'est pas assez élevé." La Grande Forme, c’est du lundi au vendredi de 13h à 14h en direct sur VivaCité. Vous avez manqué l'émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio.