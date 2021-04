Coronavirus : quels sont les effets de la vaccination sur les cas de Covid long ?

Quels sont les effets de la vaccination sur les cas de Covid de longue durée ? On en parle avec Leïla Belkhir, infectiologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc, dans l'émission "La Grande Forme".

On en apprend tous les jours au sujet du Covid-19. On sait notamment que certaines personnes font ce qu'on appelle "un Covid long". Il s'agit de patients qui gardent des symptômes comme la fatigue, l'essoufflement, des troubles de la concentration après avoir fait le Covid. La commission de la Santé de la Chambre a d'ailleurs récemment approuvé à l'unanimité une proposition de résolution qui demande au gouvernement de reconnaître le Covid de longue durée.

En Grande-Bretagne, une étude a été réalisée sur base d'un petit échantillon de patients, qui ont été suivis durant plusieurs mois, certains ont eu le vaccin d'autres pas et on a comparé - un mois après la deuxième dose - les deux groupes (vaccinés et non-vaccinés) et ceux qui l'étaient présentaient une petite amélioration des symptômes. Il se pourrait donc que le fait de vacciner les patients qui ont des symptômes persistant dans le cadre d'un Covid long puisse améliorer la symptomatologie mais c'est à c'est à confirmer avec des études comportant de plus gros échantillons souligne Leïla Belkhir.

Pas de contre-indication pour la vaccination

Concernant ce même Covid long, il n'y a pas de contre-indication quant à la vaccination. "Cependant, quand on a le Covid, il est recommandé de ne pas se faire vacciner tout de suite car on a des anticorps (la majorité les garde au minimum 3 mois) donc les recommandations sont d'attendre car il n'y a pas d'intérêt de se faire vacciner d'emblée. Il est préférable de laisser ceux qui ne l'ont pas fait bénéficier du vaccin. Pour information, il faut patienter au minimum 15 jours après avoir eu le Covid pour recevoir la première dose mais on peut clairement se permettre d'attendre plus longtemps" insiste notre infectiologue.