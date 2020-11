Coronavirus : la méfiance, le risque de cette course aux vaccins

L’infectiologue Leïla Belkhir est revenue sur la surmédiatisation de la course aux vaccins dans "La Grande Forme".

Leïla Belkhir commence par souligner l’importance du "fait qu’il y ait beaucoup de laboratoires en course. C’est positif. Il y a des petits, des grands ou encore des universités et de l’argent public."

Par contre, "dans la façon de communiquer les résultats, on a un peu le sentiment qu’il y a une course au premier". Elle nous confie avoir peur que cela fasse du tort. "On a besoin d’avoir de l’espoir et c’est vrai que les premiers résultats sont enthousiasmants. Mais la façon de communiquer par voie de presse, sans accès actuellement à toutes les données, peut donner un sentiment de "c’est moi le premier coûte que coûte" et que cela engendre de la méfiance". Alors que l’objectif est de jouer sur la transparence et de transmettre l’information de manière la plus posée possible.