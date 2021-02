Coronavirus en Belgique : pourquoi le vaccin d'AstraZeneca est-il déconseillé aux plus de 55 ans ?

C'est plutôt un principe de précaution, sachant qu'il y a encore des données qui sont en cours dans plusieurs pays - les premiers résultats se basaient sur des études réalisées au Brésil et en Grande-Bretagne - donc je suppose qu'à un moment donné, nous aurons plus de données au sujet, entre autres, de la tranche d'âge de plus de 55 ans. La Belgique a simplement joué sur le principe de base qu'est le principe de précaution."

D'emblée, Leïla Belkhir tient à rassurer les citoyens belges : "On ne peut pas parler de dangerosité ici. C'est tout simplement le fait que dans les premiers résultats d'études , il y avait peu de personnes de plus de 55 ans. Sur base des études cliniques, on observe qu'on ne peut pas garantir l'efficacité du vaccin (60%) pour les plus de 55 ans, puisque cette tranche d'âge n'a pas été assez testée.

Les plus de 55 ans et les études cliniques

Des études contraignantes :

"Le recrutement pour des études cliniques est assez compliqué pour des personnes âgées parce que c'est assez contraignant : vous devez vous rendre à l'hôpital pour voir si vous rentrez dans les critères, vous devez prendre des médicaments, faire des prises de sang, être suivi par téléphone, etc."

La clé : le temps !

"Plus le temps passe, plus nous récoltons de données. On vient notamment d'apprendre que si on espace les doses de vaccin à 12 semaines plutôt qu'à 6, l'efficacité est encore meilleure ! Donc le schéma va changer car on continue d'apprendre de façon régulière. Si dans quelques semaines, on sait qu'on a étudié le vaccin d’AstraZeneca sur X volontaires de plus de 55 ans et qu'on garantit la même efficacité alors il faudra changer les critères de recommandation.

Se focaliser sur l'efficacité et non la dangerosité

Il faut se focaliser sur l'efficacité et non la dangerosité. On connaît l'efficacité chez les moins de 55 ans donc on cible cette population-là, tout en sachant que les vaccins Moderna et Pfizer restent, eux, indiqués pour les plus de 55 ans."

